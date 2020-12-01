Тоболяки проголосуют за лучшего Мороза-воеводу на творческом конкурсе

| Фото: hwww.culture.ru | Фото: hwww.culture.ru

Конкурс на лучшую декоративно-прикладную работу – "Мороз-Воевода – сибирский волшебник" объявил Тобольский музей-заповедник для коллективов дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также учреждений дополнительного образования, сообщает ТИАМЗ.

Самую креативную и яркую работу выберут с помощью интерактивного голосования на официальной странице Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника в социальной сети. Кроме того, все желающие смогут отметить понравившуюся работу, посетив выставку в семейном музейном центре "Камелек".

Для участия в конкурсе принимаются изделия размером от 15 до 30 сантиметров. Юные творцы могут использовать любой материал, за исключением острых деталей, битого стекла, а также предметов, относящиеся к разряду травмоопасных и скоропортящихся.

Особо приветствуются оригинальность художественного дизайна, качество крепления, прочность и эстетичность.

Конкурс проводится в три этапа, с 10 декабря 2020 года по 15 января 2021 года включительно. Победители и призеры будут определены с помощью онлайн-голосования.

Работы принимают в СМЦ "Камелек" (г. Тобольск, Красная площадь, 1, стр. 4).

Справки по телефону: 8 (3456) 26-41-71. E-mail: prezentatory@mail.ru

Ознакомиться с положением о конкурсе и скачать заявку можно здесь.