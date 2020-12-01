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Названы победители шахматного турнира в Голышманово

Общество, 18:45 14 декабря 2020

комитет образования Голышмановского округа

Учащиеся шести школ Голышмановского городского округа участвовали в Х шахматном турнире на приз главы округа. Он прошел в трех возрастных категориях среди мальчиков и девочек. Победители получат денежное вознаграждение, сообщает комитет образования администрации округа.

Среди шахматистов 1-4 классов победителями признаны Данияр Канаев из Голышмановской школы №4 и Елизавета Зимова из Гладиловской школы.

В возрастной группе 5-7 классы больше всего удачных ходов на счету Кирилла Кулаковского, Голышмановская школа №1 и Дилары Канаевой из четвертой школы поселка.

Даниил Кель из Среднечирковской школы и Надежда Завьялова, Голышмановская школа стали победителями среди учащихся 8-11 классов.

В общекомандном зачете первое место - Голышмановская школа №4, на втором месте Среднечирковская школа, третье - Голышмановская школа №1.

Все участники турнира получили сертификаты, победители и призеры награждены дипломами и медалями.

Как заметили организаторы турнира, интерес к шахматам у голышмановских школьников растет год от года. Всего за 10 лет в турнирах приняли участие 789 ребят, из них 51 стал стипендиатом главы округа и получил денежное вознаграждение.

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Анжела Лебедева

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# Голышмановский округ , шахматы

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