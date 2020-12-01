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Юниорские соревнования по лыжным гонкам пройдут в Тюмени без зрителей

Спорт, 14:21 14 декабря 2020

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Около 500 спортсменов примут участие во Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам среди юниоров в Тюмени с 14 по 19 декабря, сообщает ЦСП72.

Состязания пройдут в центре "Жемчужина Сибири". 14 и 15 декабря декабря состоятся спринтерские гонки, 16 и 17 декабря гонки свободным стилем. Завершат соревнования масс-старты классическим стилем, который пройдут 18 и 19 декабря.

Соревнования пройдут без зрителей из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки.

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