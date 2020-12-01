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Новому скейт-парку в Тобольске дали имя

Общество, 15:16 14 декабря 2020

Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Новый крытый скейт-парк Тобольска будет называться "Максимум", сообщают Тобольская промышленная площадка СИБУРа.

В конкурсе по выбору имени для спортивного объекта победила специалист административной поддержки руководителей ЗапСибНефтехима Ралия Минькова.

"Мы с мужем увидели анонс конкурса и решили принять участие. Устроили вечером мозговой штурм и предложили несколько вариантов названий: "Фристайл", "Клик-Флип", "Остров", "Максимум". А накануне открытия скейт-парка мне позвонили и сказали, что наше названия выиграло", - отметила Ралия Минькова

Скейт-парк "Максимум" будет работать с 9 до 22 часов. В нем организованы секции для детей до 18 лет под руководством инструкторов с педагогическим образованием. Здесь смогут заниматься и воспитанники ДЮСШ №2, в первую очередь велосипедисты и сноубордисты. Воскресенье и вечернее время предусмотрено для свободного катания, исходя из пропускной способности зала, составлено расписание. Летом в распоряжении спортсменов будет и открытая тренировочная площадка во дворе здания.

Новый скейт-парк "Максимум" появился благодаря инициативе активистов – экстремалов. Объект был включен в программу "Тобольск-2020", реализуемую администраций Тобольска и правительством Тюменской области при поддержке СИБУРа.

Открытие спортивного объекта прошло 12 декабря.

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# скейт-парк , Тобольск

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