В Тобольске открылся первый крытый скейт-парк

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый крытый скейт-парк "Максимум" поднимет спортивную инфраструктуру Тобольска на новый уровень.

Такое мнение на открытии объекта выразил глава города Максим Афанасьев. По его словам, не каждый город может похвастаться столь прекрасной инфраструктурой для занятия экстримом.

"Для тоболяков скейт-парк не просто объект спорта, а место притяжения молодежи. Здесь можно круглый год не просто оттачивать свои навыки, но и дружить, общаться и просто проводить время. С открытием скейт-парка можно говорить о совсем другом качественном уровне спортивной инфраструктуры. Ведь мы не просто строим объекты спорта, а отвечаем конкретным потребностям молодежи", - отметил Максим Афанасьев.

Новый спортобъект находится в центре города, в здании, где раньше была военная часть, общеобразовательная школа, отделение спортивной гимнастики. В 2017 году активисты-экстремалы выступили с инициативой перепрофилировать его под крытый скейт-парк. Объект был включен в программу "Тобольск-2020", реализуемую администраций Тобольска и правительством области при поддержке СИБУРа.

Строительство началось в декабре 2019 года. Строители полностью трансформировали помещение, укрепили внешние стены. В зале для тренировок установили модульные деревянные фигуры, как для опытных спортсменов, так и для начинающих экстремалов. Главной изюминкой скейт-парка является яма с поролоном для отработки элементов в воздухе. Скейт-парк оборудован под самые востребованные виды экстремального спорта: роллерблейдинг, BMX, скейтбординг, скутерблейдинг.

Новый скейт-парк будет работать ежедневно с 9 до 22 часов. В нем откроются секции для детей. Вести занятия будут инструкторы с педагогическим образованием. Также будет предусмотрено время для свободного катания. Летом в распоряжении спортсменов будет и открытая тренировочная площадка во дворе здания.

В дальнейшем в скейт-парке планируется проводить соревнования. В качестве призов для победителей генеральный директор "ЗапСибНефтехима" Игорь Климов передал спортсменам-экстремалам три скейтборда и три самоката. Депутат Тюменской областной Думы Юрий Баранчук подарил BMX-велосипед и выделил 300 тыс. рублей на покупку инвентаря.

Евгений Новоселов