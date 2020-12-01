Новый фитнес-проект "Улица" запустят в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фитнес-проект "Улица" запустят в Тюмени. Необходимые тренажеры и консультации квалифицированных тренеров горожане получат в любой точке города самостоятельно, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Доступными тренажерами станут объекты инфраструктуры города. К примеру, лавочка в парке - это эффективный тренажер для трицепса и мышц брюшного пресса, а барьерное ограждение – лучший снаряд для работы над растяжкой. На улицах, остановках общественного транспорта, в парках, скверах, вблизи водоемов появятся таблички с инструкцией по выполнению простых упражнений. Каждая инструкция доступно объяснит, какое упражнение можно выполнить вблизи определенного объекта городской среды, укажет количество подходов и частоту повторений.

Организаторы рассчитывают, что необычная подача информации, современная инфографика, доступность позволят большему количеству тюменцев приобщиться к спорту.

Комплекс упражнений: "отжимания в три подхода с остановками на остановке", "забористая разминка от забора", "скандинавская ходьба в русской природе" продемонстрирует каждому, что для занятий спортом важно желание быть здоровым, а все возможности для этого уже есть на улице.