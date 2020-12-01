  • 15 декабря 202015.12.2020вторник
  • USD72,9272
    EUR88,5847
  • В Тюмени -11..-13 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Новый фитнес-проект "Улица" запустят в Тюмени

Общество, 18:30 15 декабря 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фитнес-проект "Улица" запустят в Тюмени. Необходимые тренажеры и консультации квалифицированных тренеров горожане получат в любой точке города самостоятельно, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Доступными тренажерами станут объекты инфраструктуры города. К примеру, лавочка в парке - это эффективный тренажер для трицепса и мышц брюшного пресса, а барьерное ограждение – лучший снаряд для работы над растяжкой. На улицах, остановках общественного транспорта, в парках, скверах, вблизи водоемов появятся таблички с инструкцией по выполнению простых упражнений. Каждая инструкция доступно объяснит, какое упражнение можно выполнить вблизи определенного объекта городской среды, укажет количество подходов и частоту повторений.

Организаторы рассчитывают, что необычная подача информации, современная инфографика, доступность позволят большему количеству тюменцев приобщиться к спорту.

Комплекс упражнений: "отжимания в три подхода с остановками на остановке", "забористая разминка от забора", "скандинавская ходьба в русской природе" продемонстрирует каждому, что для занятий спортом важно желание быть здоровым, а все возможности для этого уже есть на улице.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# спорт , тренажер , физкультура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:30 15.12.2020Новый фитнес-проект "Улица" запустят в Тюмени
18:19 15.12.2020Зеленый или черный: день чая отмечается во всем мире
18:08 15.12.2020Жители Тюменской области исполнят "Валенки" со всей Россией
17:57 15.12.2020Тюменских подростков приглашают на инженерные каникулы "АрктикаONLINE"