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Зеленый или черный: день чая отмечается во всем мире

Общество, 18:19 15 декабря 2020

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День чая отмечается во всем мире 15 декабря. О пользе чая написано не мало трудов.

Первым чай, как напиток, открыл император Китая Шень Нунг примерно в 2737 году до нашей эры. Он опустил листочки чайного дерева в чашку с горячей водой.

В Китае и Англии существует своя чайная культура. О чаепитии и самом растении жители России узнали в эпоху Петра I, на это указывают источники 18-19 веков. Хотя многие историки склоняются к тому, что чай на Руси появился задолго до петровских времен, с открытием Китайского шелкового пути.

Чаще всего чай в России ассоциируется с самоваром и баранками. Такая традиция сохранилась на ярмарках, народных праздниках.

В Тюмени выпить чашку чая, в том числе авторского или по бабушкину рецепту, можно в более чем 600 заведениях общепита.

Рецептов приготовления бодрящего и согревающего напитка существует множество. Сообщество "Росмолодежь" во ВКонтакте подготовило для своих подписчиков несколько вариантов заваривания чая.

Росмолодежь во ВКонтакте Росмолодежь во ВКонтакте Росмолодежь во ВКонтакте Росмолодежь во ВКонтакте Росмолодежь во ВКонтакте ﻿

Анжела Лебедева

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# день чая , чай

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