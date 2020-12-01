Зеленый или черный: день чая отмечается во всем мире

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День чая отмечается во всем мире 15 декабря. О пользе чая написано не мало трудов.

Первым чай, как напиток, открыл император Китая Шень Нунг примерно в 2737 году до нашей эры. Он опустил листочки чайного дерева в чашку с горячей водой.

В Китае и Англии существует своя чайная культура. О чаепитии и самом растении жители России узнали в эпоху Петра I, на это указывают источники 18-19 веков. Хотя многие историки склоняются к тому, что чай на Руси появился задолго до петровских времен, с открытием Китайского шелкового пути.

Чаще всего чай в России ассоциируется с самоваром и баранками. Такая традиция сохранилась на ярмарках, народных праздниках.

В Тюмени выпить чашку чая, в том числе авторского или по бабушкину рецепту, можно в более чем 600 заведениях общепита.

Рецептов приготовления бодрящего и согревающего напитка существует множество. Сообщество "Росмолодежь" во ВКонтакте подготовило для своих подписчиков несколько вариантов заваривания чая.

Анжела Лебедева