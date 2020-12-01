В Тюмени пройдет концерт по произведениям студии "Союзмультфильм"

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Премьера киноконцерта "Союзмультфильм" пройдет на сцене тюменской филармонии 25 декабря, в 14 и 19 часов.

По информации Тюменского концертно-театрального объединения, Тюменский филармонический оркестр исполнит музыку из мультфильмов: "Чебурашка", "Бременские музыканты", "Ну, погоди!", "Летучий корабль", "В порту", "Катерок", "Щелкунчик" и "Пёс в сапогах".

В 2020 году стартует Первый всероссийский фестиваль мультконцертов "Союзмультфильм", который станет ежегодным. Выдающиеся работы отечественной анимации будут показаны на большом экране в сопровождении симфонического оркестра.

Фестиваль пройдет впервые в 26 городах, при поддержке Министерства культуры РФ, Российского фонда культуры и станет одним из самых масштабных культурных событий в нашей стране.

Цена билета: 300-600 рублей. Приобрести можно на сайте филармонии.

Возрастное ограничение 6+