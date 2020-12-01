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Жители России увидят великое соединение Юпитера и Сатурна

Общество, 15:12 20 декабря 2020

planetarium-moscow.ru | Фото: planetarium-moscow.ru

Великое соединение Юпитера и Сатурна смогут наблюдать жители России вечером 21 декабря. Лучшие условия для наблюдения астрономического события сложатся в южных регионах, пишет РИА Новости.

По словам крымского астронома Александра Якушечкина, планеты будут разделять всего шесть угловых минут.

"Для понимания, насколько это близко: видимый диаметр полной Луны составляет 30 угловых минут", - сказал он.

Ученый пояснил, что соединением планет в астрономии называется момент их визуального сближения на небесной сфере для наблюдателя. Реально же Юпитер и Сатурн будут друг от друга на расстоянии около пяти астрономических единиц, то есть 750 млн км. На небе две планеты будут невооруженным глазом восприниматься как яркая двойная звезда.

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