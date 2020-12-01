Инвесторы рассчитывают использовать тюменский ветер

fortum.ru fortum.ru

О возможностях внедрения возобновляемых источников энергии в Тюменской области рассказал заместитель губернатора Вячеслав Вахрин.

Он отметил, что такие планы существуют, в частности, по ветрогенерации. В Заводоуковском городском округе есть площадка, где проводились исследования, связанные с определением необходимой силы ветра, и компания "Фортум" имеет намерения создавать на базе этой площадки ветровую генерацию.

"Понятно что условия у нас не самые лучшие, и мы в хвосте списка по созданию такого объекта, более южные регионы выигрывают в этом отношении, что связано со схемой выдачи мощности и конечно с логистикой. Лопасти ветрогенераторов - это большие и громоздкие объекты, их доставка затратна в нынешней конъюнктуре цен", - пояснил Вахрин.

Он не исключил возможности появления ветроэнергетики в Тюменской области и заверил, что в этом случае правительство региона поддержит инвесторов с точки зрения административной помощи. Однако замгубернатора напомнил, что тюменская энергосистема, включающая в себя оба северных округа, - вторая по величине в стране с хорошей, мощной генерацией.

"Мы - энергоизбыточный регион и ветрогенерация для нас не является насколько востребованной, как если бы у нас был дефицит мощностей. Мы крайне заинтересованы, чтоб объем потребления электрической энергии рос, а не падал. Например, соглашение ОПЕК+ привело к тому, что объем добычи у нефтяников упал и соответственно объем потребления электроэнергии снизился. Это создает определенное напряжение при тарифном регулировании. Мы ищем компенсационные механизмы, чтобы сетевое хозяйство сбалансировать, в том числе ведем консультации на федеральном уровне по этому вопросу", - подчеркнул Вячеслав Вахрин.

Дарья Казакова