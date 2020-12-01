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Сотрудников тобольского музея отметили благодарностями губернатора Тюменской области

Общество, 18:49 23 декабря 2020

с личного аккаунта Елены Майер в Instagram | Фото: с личного аккаунта Елены Майер в Instagram

Благодарственными письмами губернатора и правительства Тюменской области, Тюменской областной думы отмечены сотрудники Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника во время церемонии во Дворце наместника, посвященной 150-летию со дня основания музея.

По информации регионального департамента культуры, в начале была зачитана телеграмма президента РФ Владимира Путина: "Важно, что нынешний коллектив бережет традиции предшественников, столь же высоко держит профессиональную планку, неизменно радует гостей содержательной экспозицией, реализует интересные творческие, информационные проекты".

с личного аккаунта Елены Майер в Instagram с личного аккаунта Елены Майер в Instagram с личного аккаунта Елены Майер в Instagram ﻿

Поздравительный адрес губернатора Тюменской области Александра Моора гостям торжества зачитала директор департамента культуры Елена Майер. Глава региона обратил внимание на то, что Тобольский музей-заповедник был и остается одним из гарантов сохранения исторической памяти. Елена Майер отметила, что за последние годы музейный комплекс действительно превратился в настоящую сказку. Осенью завершилась масштабная работа по реставрации ансамбля Тобольского кремля, обновление получили все ведущие объекты комплекса, в том числе Дом наместника, Архиерейский дом и другие любимые места туристов.

Директор регионального департамента культуры поощрила работников музея благодарственными письмами ведомства. Глава Тобольска Максима Афанасьев вручил награды администрации города и гордумы.

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Напомним, Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник отметил 150-летие в апреле 2020 года, но ввиду действия ограничительных мер празднование юбилея было отложено.

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# Тобольский музей , юбилей

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