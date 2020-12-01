Сотрудников тобольского музея отметили благодарностями губернатора Тюменской области

| Фото: с личного аккаунта Елены Майер в Instagram | Фото: с личного аккаунта Елены Майер в Instagram

Благодарственными письмами губернатора и правительства Тюменской области, Тюменской областной думы отмечены сотрудники Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника во время церемонии во Дворце наместника, посвященной 150-летию со дня основания музея.

По информации регионального департамента культуры, в начале была зачитана телеграмма президента РФ Владимира Путина: "Важно, что нынешний коллектив бережет традиции предшественников, столь же высоко держит профессиональную планку, неизменно радует гостей содержательной экспозицией, реализует интересные творческие, информационные проекты".

Поздравительный адрес губернатора Тюменской области Александра Моора гостям торжества зачитала директор департамента культуры Елена Майер. Глава региона обратил внимание на то, что Тобольский музей-заповедник был и остается одним из гарантов сохранения исторической памяти. Елена Майер отметила, что за последние годы музейный комплекс действительно превратился в настоящую сказку. Осенью завершилась масштабная работа по реставрации ансамбля Тобольского кремля, обновление получили все ведущие объекты комплекса, в том числе Дом наместника, Архиерейский дом и другие любимые места туристов.

Директор регионального департамента культуры поощрила работников музея благодарственными письмами ведомства. Глава Тобольска Максима Афанасьев вручил награды администрации города и гордумы.

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Напомним, Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник отметил 150-летие в апреле 2020 года, но ввиду действия ограничительных мер празднование юбилея было отложено.