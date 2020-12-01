  • 24 декабря 202024.12.2020четверг
  • USD75,4571
    EUR91,9822
  • В Тюмени -23..-25 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Студенты Welcome-центра разработали туры по Тюмени и Тобольску

Общество, 17:09 24 декабря 2020

группа Welcome-центра ТюмГУ ВКонтакте | Фото: группа Welcome-центра ТюмГУ ВКонтакте

Проект "Welcome Сибирь", включающий в себя туры выходного дня в Тобольск и экскурсии по Тюмени, создает команда студентов ТюмГУ. Первые экскурсии по областному центру уже проводятся, сообщает пресс-служба вуза.

Маршрут включает в себя посещение Исторического сквера, Набережной, дома Поповых и Чираловых, площади Борцов Революции, дома Колокольникова, сибирское чаепитие.

Как рассказала автор проекта Алина Теплянокова, идея пришла ей спонтанно во время поездки в Ярославль на Зимнюю школу Welcome-центров.

"Я подумала о том, что многие из нас представляют Тюменскую область на различных форумах, слетах, конференциях в других регионах и было бы круто, если бы мы могли рассказывать там о нашем крае больше. Какие места есть, чем знаменита Тюмень, что посмотреть за ее пределами. Так и появился проект", – рассказала она.

Студенты начали с двух самых важных туристических городов – Тюмени и Тобольска, в будущем планируют расширить границы проекта.

Стать участником экскурсий может любой желающий. Подробная информация размещена в группе Welcome-центра ТюмГУ ВКонтакте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# туризм , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:16 24.12.2020Семьи Тюменской области получили президентские выплаты к Новому году
17:09 24.12.2020Студенты Welcome-центра разработали туры по Тюмени и Тобольску
16:25 24.12.2020Тюменский юрист поработал дворником из-за долгов по алиментам
16:14 24.12.2020В Тюменской области появилась первая умная остановка