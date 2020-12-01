Студенты Welcome-центра разработали туры по Тюмени и Тобольску

| Фото: группа Welcome-центра ТюмГУ ВКонтакте | Фото: группа Welcome-центра ТюмГУ ВКонтакте

Проект "Welcome Сибирь", включающий в себя туры выходного дня в Тобольск и экскурсии по Тюмени, создает команда студентов ТюмГУ. Первые экскурсии по областному центру уже проводятся, сообщает пресс-служба вуза.

Маршрут включает в себя посещение Исторического сквера, Набережной, дома Поповых и Чираловых, площади Борцов Революции, дома Колокольникова, сибирское чаепитие.

Как рассказала автор проекта Алина Теплянокова, идея пришла ей спонтанно во время поездки в Ярославль на Зимнюю школу Welcome-центров.

"Я подумала о том, что многие из нас представляют Тюменскую область на различных форумах, слетах, конференциях в других регионах и было бы круто, если бы мы могли рассказывать там о нашем крае больше. Какие места есть, чем знаменита Тюмень, что посмотреть за ее пределами. Так и появился проект", – рассказала она.

Студенты начали с двух самых важных туристических городов – Тюмени и Тобольска, в будущем планируют расширить границы проекта.

Стать участником экскурсий может любой желающий. Подробная информация размещена в группе Welcome-центра ТюмГУ ВКонтакте.