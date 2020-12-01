Центробанк: набор продуктов для оливье подорожал почти на семь процентов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 6,8% подорожал набор продуктов для традиционного новогоднего оливье в 2020 году. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости.

Расчет проводился по методике "индекса оливье" Росстата. Примерно для 2 кг салата на семью нужны 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов консервированного горошка, полкило картофеля, 200 граммов моркови, четыре куриных яйца, 300 граммов докторской колбасы, 100 граммов лука и 200 граммов майонеза. За год стоимость этого набора возросла с 326 до 348 рублей.

По прогнозу ЦБ, инфляция в РФ по итогам года ожидается в интервале 4,6-4,9%. По данным Росстата, с 15 по 21 декабря недельная инфляция третью неделю подряд держалась на уровне 0,2%, а с начала года потребительские цены выросли на 4,7%.