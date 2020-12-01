  • 26 декабря 202026.12.2020суббота
  • USD73,6921
    EUR89,8749
  • В Тюмени -17..-19 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Моор присоединился к проекту "Елка желаний"

Губернатор, 09:33 26 декабря 2020

ИА Тюменская линия

Губернатор Александр Моор исполнит мечты участников благотворительного проекта "Елка желаний" из Тюменской области. На елке он выбрал несколько открыток.

14-летний Артем из Тюмени мечтает о компьютере. "Это очень нужная в наше время вещь, – отметил Александр Моор. – У Артема обязательно будет компьютер".

Ирина, 13 лет, из Уватского района написала в проект "Елка желаний", что хочет получить в подарок спортивный велосипед. Ее мечту Александр Моор тоже исполнит.

Михаил, 12 лет, из Тюменского района мечтает о путешествии. Губернатор подчеркнул, что путешествия по России популярны и пообещал, что мальчик со всей семьей поедет на отдых в Крым.

ИА Тюменская линия

Также "Елку желаний" установили в региональном исполкоме партии "Единая Россия". Исполнять просьбы ребят будут депутаты Государственной и областной дум. Член высшего совета партии "Единая Россия" Александр Моор исполнит желание четырехлетнего Тимура, который попросил в подарок железную дорогу.

ИА Тюменская линия

Подарки от губернатора юным жителям региона передадут Дед Мороз и Снегурочка.

Подать заявку на участие в "Елке желаний" 2020-2021 можно было с 16 ноября до 15 декабря. С 1 декабря настало время исполнения желаний.

В акции принимают участие дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей дети в возрасте от 3 до 17 лет, граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 17 лет и от 60 лет, дети в возрасте от 3 до 17 лет, проживающие в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, дети от 3 до 17 лет и пожилые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

ИА Тюменская линия

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , Елка желаний

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:33 26.12.2020Александр Моор присоединился к проекту "Елка желаний"
18:25 25.12.2020В Тюменской области проверяют семьи из групп риска после пожара с погибшими
16:08 25.12.2020Тюменские власти проверят безопасность жилья многодетных семей
14:09 25.12.2020Александр Моор объявил 31 декабря выходным днем