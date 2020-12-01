Зима - лучшее время для прогулок, считает врач

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Самое вредное для здоровья, души и тела — это сидеть дома. В любое время года нужно гулять, а зима для этого - самый лучший период.

Такое мнение высказал врач и телеведущий Александр Мясников, пишет РИА Новости. При этом он призвал серьезно отнестись к выбору одежды для зимней прогулки, чтобы не нанести вред организму.

При активной прогулке или катании на лыжах нельзя слишком тепло одеваться, достаточно всего двух слоев одежды: термобелья и куртки, штанов и шапки. Иначе организму может стать жарко, начнется потоотделение, и человек, расстегнувший слишком теплую куртку или развязавший шарф, рискует переохладиться и заболеть.

По такому же принципу нужно одевать детей. На ребенке должно быть на один слой одежды меньше, чем на взрослом, потому что ребенок больше двигается.

Кроме того, врач призвал надевать солнцезащитные очки даже в зимнее время.