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В Исетском районе работники бюджетной сферы отмечают новоселье

Общество, 16:05 29 декабря 2020

администрации Исетского района

Торжественное открытие многоквартирного жилого дома по ул. Продеуса, 24 в с. Исетское прошло 28 декабря состоялась. Дом построен в рамках программы Тюменской области "Развитие жилищного строительства" для специалистов бюджетной сферы: врачей, учителей, работников культуры, спорта, дополнительного образования, сообщает администрация муниципалитета.

Семь специалистов стали обладателями двухкомнатных квартир. Еще пять квартир находятся на согласовании. Новоселов поздравили глава Исетского района Николай Теньковский и представитель компании застройщика ИП "Сахоян", главный инженер Михаил Иванов.

"В такое сложное для всех нас время правительство Тюменской области поддержало и приняло решение выделить денежные средства для приобретения жилья категориям тех людей, которые лечат наше население, учат наших детей только хорошему, доброму, светлому. Мы очень рады, я думаю, что будут рады и жители получить подарок перед Новым годом в виде квартиры", - сказал глава муниципалитета.

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# жилье , Исетский район , национальный проект Жилье и городская среда , новоселье

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