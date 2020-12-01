В Исетском районе работники бюджетной сферы отмечают новоселье

администрации Исетского района администрации Исетского района

Торжественное открытие многоквартирного жилого дома по ул. Продеуса, 24 в с. Исетское прошло 28 декабря состоялась. Дом построен в рамках программы Тюменской области "Развитие жилищного строительства" для специалистов бюджетной сферы: врачей, учителей, работников культуры, спорта, дополнительного образования, сообщает администрация муниципалитета.

Семь специалистов стали обладателями двухкомнатных квартир. Еще пять квартир находятся на согласовании. Новоселов поздравили глава Исетского района Николай Теньковский и представитель компании застройщика ИП "Сахоян", главный инженер Михаил Иванов.

"В такое сложное для всех нас время правительство Тюменской области поддержало и приняло решение выделить денежные средства для приобретения жилья категориям тех людей, которые лечат наше население, учат наших детей только хорошему, доброму, светлому. Мы очень рады, я думаю, что будут рады и жители получить подарок перед Новым годом в виде квартиры", - сказал глава муниципалитета.