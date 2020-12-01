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В должность председателя Уральского банка Сбербанка вступил Дмитрий Суховерхов

Экономика, 19:07 29 декабря 2020

Уральского банка Сбербанка

В должность председателя Уральского банка Сбербанка вступил Дмитрий Суховерхов. На этом посту он будет руководить работой Сбербанка в Уральском федеральном округе и Республике Башкортостан, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Дмитрий Суховерхов 25 лет работает в банковской сфере, с 2012 года – в системе Сбербанка: сначала возглавлял Ростовское отделение, затем с 2017 года был председателем Дальневосточного банка. Окончил Ростовскую государственную экономическую академию и бизнес-школу INSEAD (Франция).

"Мне прежде уже приходилось работать на Урале, и я прекрасно понимаю значительный потенциал региона и ту ответственную роль, которую Сбербанк играет в экономике и социальной сфере. Мы сохраним достигнутые позиции и, оставаясь основой финансовой стабильности и развития всего региона, улучшим свою работу по всем направлениям нашей деятельности. В фокусе моего внимания на ближайший период помимо текущих бизнес-задач – расширение сотрудничества с органами власти и бизнесом, в том числе внедрение цифровых платформ и популяризация сервисов экосистемы Сбера. Уверен, что вместе с командой Уральского Сбербанка мы сможем достигнуть самых амбициозных целей", - прокомментировал председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Как ранее сообщалось, Владимир Черкашин, возглавлявший Уральский банк в течение 20 лет, перешел на позицию советника президента Сбербанка. Он сосредоточится на наставничестве новых региональных руководителей банка, в том числе назначенных председателей.

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# Уральский банк Сбербанка

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