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Тюменские приставы помогли пенсионеру разобраться с долгами по кредитам

Общество, 10:36 30 декабря 2020

ФССП РФ в Twitter | Фото: ФССП РФ в Twitter

Сохранить хорошие отношения с дочерью пенсионеру помогло своевременное обращение к приставам. Тюменец взял кредиты на 420 тыс. рублей. Угрозы от сотрудников кредитных организаций стали поступать его дочери, сообщает ФССП РФ по Тюменской области.

Во время оформления займов пожилой мужчина был уверен в своих финансовых силах. Он легко справлялся с ежемесячными платежами, сдавая свою квартиру, а сам жил на даче. Но в мае 2020 года его доходы снизились и накопились долги.

Пенсионеру стали поступать серьезные угрозы от сотрудников кредитных организаций, требующих немедленных выплат. Звонить начали и его дочери. Она финансово не могла помочь отцу, и между ними начали возникать разногласия.

После обращения в отдел по работе с коллекторами ФССП сотрудники провели проверку. В результате микрофинансовая организация была признана виновной в нарушении правил взаимодействия с заявительницей.

Руководство организации привлечено к административной ответственности, суд вынес наказание в виде штрафа в 50 тыс. рублей.

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# судебные приставы

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