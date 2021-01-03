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Выходи гулять: подборка лучших мест для прогулок в Тюмени

Общество, 18:27 03 января 2021

из аккаунта visittyumen

Прогуляться и провести время с семьей на свежем воздухе призывает тюменцев агентство туризма и продвижения Тюменской области.

В подборку лучших мест для этого попали Гилевская роща, экопарк "Затюменский" и лесопарк имени Ю.А. Гагарина. По мнению экспертов туризма, здесь можно обрести гармонию с природой.

Среди городских парков и скверов они выделили Загородный сад, сквер Комсомольский, набережную Туры, сквер Депутатов, Цветной бульвар и Березовую рощу.

Для комфортной прогулки тюменцам советуют взять с собой горячий чай в термосе. До каждого парка можно добраться на общественном и личном транспорте, более подробную информацию о маршруте можно узнать в поисковых сервисах.

Евгения Шевцова

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# прогулки по Тюмени

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