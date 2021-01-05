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Российские туристы больше всего ждут возобновления полетов в Таиланд

Общество, 16:30 05 января 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Большинство российских туристов после смягчения ковидных ограничений мечтает улететь в Таиланд. Таковы результаты исследования, проведенного компанией Aviasales, сообщает РИА Новости.

Открытия полетов в Таиланд ждет 24 процента опрошенных. Каждый пятый (20,3 процента) турист ждет, когда откроется Италия, а 13,6 процента — Испания.

В Германию и Чехию хотели бы отправиться 11 и 8,6 процента соответственно. Грецию и Францию назвали 6,6 процента опрошенных путешественников.

Также в десятку самых востребованных стран вошли Индия, Вьетнам и Индонезия.

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