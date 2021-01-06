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В ОКБ №2 создали запас теплых вещей для пациентов 

Общество, 11:16 06 января 2021

www.okb2-tmn.ru | Фото: www.okb2-tmn.ru

Резерв различной одежды для непредвиденных случаев создан в тюменской ОКБ №2. Идея принадлежит врачу-нейрохирургу Екатерине Захарчук, сообщает региональный департамент здравоохранения.

На ее предложение в социальных сетях откликнулись не только неравнодушные сотрудники клиники, но и жители Тюмени. Например, Анастасия Черных и Ольга Мешкова вместе с другими отзывчивыми гражданами Тюмени подарили больнице абсолютно новые трико, утепленные тельняшки, варежки и перчатки, обувь и другие элементы одежды.

"Случается, что пациентов доставляют к нам не только без верхней одежды или обуви, но и без средств связи. Например, после ДТП одежда пострадавших нередко уже непригодна. А людям после обследования и осмотров нужно в чем-то дойти доехать до дома. Вот мы им и помогаем не только по врачебной части", - рассказала Екатерина Захарчук.

Определенным категориям пациентов врачи организуют транспорт, чтобы доставить их до дома, если стационарное лечение не требуется.

Кроме того, ОКБ №2 активно сотрудничает центр помощи "Милосердие", нередко именно специалисты центра помогают пациентам добраться до своего дома или предлагают ночлег для людей без определенного места жительства, забирая их из приемного отделения.

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# ОКБ №2

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