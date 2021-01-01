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Субсидии на оплату ЖКХ автоматически продлят до 1 апреля

Экономика, 11:13 11 января 2021

www.minstroyrf.ru

Право на получение субсидий на оплату ЖКХ в беззаявительном порядке продляется до 1 апреля 2-21 года. Соответствующе постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин по поручению президента, сообщает пресс-служба Госдумы.

Напомним, субсидии предоставляют на полгода. Чтобы ее продлить, нужно подать заявление и документы, подтверждающие право на господдержку. Из-за пандемии до 31 декабря 2020 года субсидии продлевались автоматически, без подачи заявления. Теперь такая возможность продлена еще на квартал.

Субсидии – одна из мер соцподдержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Субсидия на оплату коммунальных услуг предоставляется при условии, что расходы гражданина на оплату ЖКУ превышают максимально допустимую величину в доле расходов семьи.

Также с 1 января 2021 года гражданам не нужно предоставлять квитанции об оплате ЖКХ и справки об отсутствии задолженности. Госорганы будут сами получать эту информацию через электронную систему межведомственного взаимодействия.

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# ЖКХ , субсидия

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