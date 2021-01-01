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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Аномальные морозы ожидаются на юге Тюменской области

Общество, 17:27 11 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Понижение температуры воздуха в ночные часы до -32…-37°, днем -29…-34° ожидается на юге Тюменской области 12 января, сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на синоптиков.

13-14 января морозы распространяться на всю территорию Тюменской области. Ночная температура -29…-34°, местами до -39°, днем -25…-30°. Постепенное ослабление морозов наступит днем 14 января.

В связи с ожидаемыми погодными условиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий: аварии и инциденты на системах электроснабжения на территории области, связанные с повышенной нагрузкой на линий электропередач, и на системах теплоснабжения; ограничения движения и ДТП на дорогах федерального и муниципального значений на территории области.

Возможна отмена междугородних автобусных перевозок.

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# аномальные холода , морозы

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