Аномальные морозы ожидаются на юге Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Понижение температуры воздуха в ночные часы до -32…-37°, днем -29…-34° ожидается на юге Тюменской области 12 января, сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на синоптиков.

13-14 января морозы распространяться на всю территорию Тюменской области. Ночная температура -29…-34°, местами до -39°, днем -25…-30°. Постепенное ослабление морозов наступит днем 14 января.

В связи с ожидаемыми погодными условиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий: аварии и инциденты на системах электроснабжения на территории области, связанные с повышенной нагрузкой на линий электропередач, и на системах теплоснабжения; ограничения движения и ДТП на дорогах федерального и муниципального значений на территории области.

Возможна отмена междугородних автобусных перевозок.