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Тюменских архитекторов приглашают на всероссийскую образовательную программу

Общество, 16:43 14 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специалисты в области архитектуры и градостроительства Тюмени могут стать участниками бесплатной образовательной программы Архитекторы.рф. Прием заявок уже стартовал и продлится до 25 января, сообщают организаторы.

Программа обучения состоит из пяти модулей: четырех офлайн и одного онлайн. Первый пройдет в Москве с 28 марта по 3 апреля, второй – региональный – с 20 по 30 мая, третий – онлайн – в июле, четвертый – международный – в августе и завершающий пятый – в сентябре.

Обучение пройдет в форматах лекций, семинаров и тренингов, встреч с представителями администраций, исследовательских поездок, разработки индивидуальных проектов, дебатов и групповой работы.

Преподаватели - российские и международные эксперты из архитектурных бюро, девелоперского сектора, государственных структур, управления и бизнес-администрирования, а также выпускники первых двух лет программы.

Подробную информацию о проекте можно узнать на сайте архитекторы.рф.

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# архитектура , градостроительство , образование

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