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Тюменских школьников приглашают на новогодний фотокросс

Общество, 18:32 15 января 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рассказать о самых красивых новогодних местах своего города предлагают школьникам Тюмени. Фотокросс запустила Медиашкола Российского движения школьников.

До 17 января все желающие могут сделать фото на фоне новогодней локации города. Затем снимок нужно опубликовать на своей странице в социальных сетях ВКонтакте или Instagram, отметив аккаунт проекта "Медиашкола РДШ" и хэштеги #РДШ, #бегузимнийкросс.

По итогам конкурса организаторы выберут три самых качественных, ярких работы. Их авторов пригласят выступить на эфире "Фотосъемка в городе. Как сделать качественное фото на обычный телефон?".

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