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Женщины-помощники машинистов водят поезда по Свердловской магистрали

Общество, 18:43 15 января 2021

СвЖД | Фото: СвЖД

21 выпускница первых групп обучения профессии помощника машиниста начала работать в составе локомотивных бригад пассажирских поездов на Свердловской магистрали, сообщает пресс-служба СвЖД.

С 1 января шесть девушек работают помощниками машинистов пригородных электропоездов, курсирующих в Свердловской области и Пермском крае. 15 трудятся помощниками машинистов, которые водят поезда дальнего следования на направлениях Екатеринбург – Дружинино, Екатеринбург – Тюмень, Пермь – Екатеринбург, Пермь – Балезино.

В поездке помощники машинистов контролируют работу локомотива и отслеживают показания приборов, следят за показаниями светофоров, сигнальных знаков и указателей для обеспечения максимальной безопасности движения поездов.

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