В новогодние праздники в Тюменской области задержали двух браконьеров

| Фото: slutsk24.by | Фото: slutsk24.by

Восемь нарушений выявили охотинспекторы в Тюменской области с 1 по 10 января, сообщает региональный Госохотдепартамент.

Два из них связаны с незаконной охотой, шесть являются административными.

"Плановые мероприятия еженедельно проходят на территории 22 районов Тюменской области. С начала текущего года сотрудники районных отделов госохотдепартамента провели 118 осмотров, обследований охотничьих угодий", - рассказал начальник отдела надзора, контроля Петр Кабанов.

За минувший год в регионе совершено 4 тыс. 273 плановых осмотра, в ходе которых выявлено 94 правонарушения с признаками незаконной охоты и возбуждено 575 административных дел.