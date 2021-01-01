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На вебинаре ТюмГУ научат управлять вниманием

Общество, 15:16 16 января 2021

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Онлайн-встречу на тему "Принципы управления вниманием" проведет ТюмГУ 28 января, управление стратегических коммуникаций вуза.

Согласно последним исследованиям, средняя длительность концентрации внимания - восемь секунд. В мире быстрого контента прослушать даже самую увлекательную лекцию не отвлекаясь — настоящее испытание.

На вебинаре будут рассмотрены такие темы, как особенности работы памяти и способы тренировки концентрации внимания. Главный спикер встречи – Таисья Погодаева, и.о. проректора ТюмГУ.

Начало в 18 часов по московскому времени. Для получения ссылки на трансляцию онлайн-встречи необходимо зарегистрироваться.

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# вебинар , ТюмГУ

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