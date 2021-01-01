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В лагере "Алые паруса" пройдет специализированная смена "Тюменский форпост"

Общество, 08:43 20 января 2021

Российское движение школьников Тюменской области ВК | Фото: Российское движение школьников Тюменской области ВК

Ежегодная военно-патриотическая смена "Тюменский форпост" пройдет в Тюмени в загородном лагере "Алые паруса" с 7 по 20 февраля. Ее участникам станут школьники в возрасте от 11 до 17 лет, сообщает региональное отделение Российского движения школьников.

Смена объединит воспитанников военно-патриотических клубов и центров юга Тюменской области, а также активистов РДШ, которые интересуются историей России. Ребята поучаствуют в военно-патриотических играх, эстафетах и квестах. Основная задача – воспитать у детей и подростков патриотизм, чувство национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству.

Заявки на участие в военно-патриотической смене принимаются до 27 января на электронную почту оргкомитета al.parusa@mail.ru.

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# патриотическое воспитание

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