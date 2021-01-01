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Должника по алиментам из Уватского района посадили на 10 суток

Происшествия, 14:46 19 января 2021

ФССП России в Twittrer | Фото: ФССП России в Twittrer

Должника по алиментам из Уватского района разыскал судебный пристав. Мужчине назначено 10 суток административного ареста, сообщает ФССП РФ по Тюменской области.

При общем долге на содержание дочери в 250 тыс. рублей селянин выплатил всего 4,5 тыс. Мужчина постоянно менял место жительства, только за последние полгода судебный пристав проверил шесть адресов.

Суд признал должника виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста. Если и после этого он продолжит уклоняться от уплаты, то будет привлечен уже к уголовной ответственности.

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# алименты , судебные приставы

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