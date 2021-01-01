Тюменцам предлагают войти в число переписчиков

| Фото: группа "Всероссийская перепись населения" ВКонтакте | Фото: группа "Всероссийская перепись населения" ВКонтакте

Жители Тюменской области старше 18 лет могут стать переписчиками на Всероссийской переписи населения. Она пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года, сообщают Студенческие отряды региона.

Перепись - 2021 станет последней "бумажной" и первой в истории России цифровой переписью.

Кандидаты могут оставить заявку по ссылке. Им предстоит трехдневное обучение, пятичасовые ежедневные занятия пройдут с 1 по 3 апреля. Их научат, как общаться, задавать и отвечать на вопросы.

Оплата труда будет зависеть об объема и специфики работы и составит не менее одного МРОТ.