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Тюменцам предлагают войти в число переписчиков

Общество, 08:42 21 января 2021

группа "Всероссийская перепись населения" ВКонтакте | Фото: группа "Всероссийская перепись населения" ВКонтакте

Жители Тюменской области старше 18 лет могут стать переписчиками на Всероссийской переписи населения. Она пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года, сообщают Студенческие отряды региона.

Перепись - 2021 станет последней "бумажной" и первой в истории России цифровой переписью.

Кандидаты могут оставить заявку по ссылке. Им предстоит трехдневное обучение, пятичасовые ежедневные занятия пройдут с 1 по 3 апреля. Их научат, как общаться, задавать и отвечать на вопросы.

Оплата труда будет зависеть об объема и специфики работы и составит не менее одного МРОТ.

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# Всероссийская перепись населения , студенты

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