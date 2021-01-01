Уникальное оборудование для плазмотерапии суставов появилось в больнице Тобольска

| фото пресс-службы областной больницы №3 | фото пресс-службы областной больницы №3

Высокоскоростная центрифуга для отделения плазмы от крови и двойные шприцы для забора и центрифугирования крови поступили в травматологическое отделение областной больницы № 3 в Тобольске. Они позволяют упростить процедуру плазмотерапии суставов, сообщает пресс-служба медучреждения.

Внешний шприц предназначен для забора крови, внутренний — для забора плазмы из внешнего шприца после центрифугирования. Это обеспечивает легкость и бескомпромиссную безопасность процедуры. В результате сеансов плазмотерапии уменьшается боль, улучшается питание костной и хрящевой ткани, решаются проблемы остеопороза.

Сеанс плазмотерапии переносится легко. Часто пациенты чувствуют облегчение уже после первой процедуры – боль проходит, пропадает тугоподвижность. Лечение суставов плазмой крови устраняет спазмы мышц, восстанавливает объем жидкости в суставе, улучшает регенерацию хрящей. Кроме того, нет реакции отторжения, достигается быстрый и долговременный эффект.

Метод подходит для пациентов со спортивными травмами, артрозами и артритами. Противопоказания к плазмотерапии определяет врач индивидуально. Процедура проводится платно.