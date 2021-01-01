На переездах Свердловской магистрали выросло число дорожных аварий

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Девять столкновений автотранспорта с железнодорожным подвижным составом произошло на переездах в 2020 году, сообщает СвЖД. В результате аварий пострадали шесть человек, один из них погиб.

Наибольшее число происшествий зафиксировано в границах Екатеринбургского региона – 4 ДТП, два произошло в Пермском регионе и по одному – в Нижнетагильском, Тюменском и Сургутском регионах СвЖД. Причиной всех ДТП стали грубые нарушения правил дорожного движения водителями автотранспортных средств.

В ноябре 2020 года водитель легкового автомобиля "Волга" выехал на переезд на перегоне между станциями Сывдарма и Лимбей перед приближающимся пассажирским поездом Уфа – Новый Уренгой. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП водитель автомобиля погиб.

В апреле 2020 года на железнодорожном переезде перегона Новая Заимка – Заводоуковская электрифицированного участка Войновка – Ишим допущено столкновение поезда № 2139 с ВАЗ 2114. Трое пострадавших были экстренно госпитализированы в областную больницу Заводоуковска. Участникам ДТП удалось выжить.

В 2020 году дежурные по переездам СвЖД зафиксировали около 1 тыс. 800 случаев грубых нарушений Правил дорожного движения: проезд на запрещающий сигнал светофора, обгон на переезде, объезд закрытых шлагбаумов.

СвЖД призывает водителей автотранспорта неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Согласно правилам, железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта.

В целом на железнодорожных переездах РЖД в 2020 году по вине водителей допущено 204 столкновения с железнодорожным подвижным составом. Это на 18% меньше, чем в 2019 году. Пострадали 95 человек, из них 29 погибли.