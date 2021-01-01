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"Старая башня" в Тюменском районе получила статус обсерватории

Общество, 14:13 21 января 2021

из сообщества "Старая башня" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Старая башня" во ВКонтакте

"Старая башня" в с. Червишево в Тюменском районе получила официальный статус обсерватории. Центр малых планет Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики присвоил месту код М90.

"Код присваивают в том случае, если вы можете вычислять координаты небесных объектов с точностью выше двух угловых секунд. У нас точность получается в пределах десятых долей угловой секунды. Поэтому мы можем уточнять орбиты известных астероидов, подтверждать открытие новых объектов, давать оценки яркости (фотометрию) комет и астероидов", – пояснил корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" астроном-любитель Виталий Угренинов.

Он добавил, что полученные данные отправляют в центр малых планет, этой информацией пользуется научное сообщество.

Обсерватория размещена в водонапорной башне, построенной приблизительно в 1960-м году. Впервые в большой телескоп, установленный здесь, местные жители посмотрели в августе 2006 года. Сейчас здесь уже три аппарата для наблюдения за космическими явлениями.

У "Старой башни" есть своя группа во ВКонтакте. Любой желающий может записаться на экскурсию. "Зимой не проводим экскурсии. Только с апреля по октябрь. Желающих всегда много", – добавил Виталий Угренинов.

Инна Пахомова

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# космос , наука , обсерватория

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