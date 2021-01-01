В Тюмени у ТРЦ и в общественных местах создадут площадки для пожарной техники

ТРЦ "Кристалл" Тюмень ТРЦ "Кристалл" Тюмень

Площадки для установки пожарной техники на прилегающих территориях к ТРЦ и к объектам с массовым пребыванием людей создадут в Тюмени. Пилотный проект запустят весной 2021 года.

Об этом рассказал начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области, полковник внутренней службы Артур Хачатрян 21 января во время подведения итогов работы по гражданской обороне и деятельности территориальной подсистемы РСЧС в 2020 году.

Он напомнил, что норматив прибытия первого пожарного подразделения на вызов - до 10 минут. Однако сотрудники МЧС регулярно сталкиваются с проблемой подъезда непосредственно к зданию. Для решения этого вопроса и создадут площадки. Специалисты уже провели разъяснительную работу с руководителями ряда учреждений торговли и здравоохранения.

Хачатрян рассказал, что в 2020 году тюменские спасатели запустили новый и перспективный метод противопожарной агитации через мессенджеры. Он отметил, что в сотрудничестве с региональным департаментом образования и науки проведена работа по созданию онлайн-чатов образовательных учреждений, где на системной основе размещают материалы противопожарной пропаганды и по безопасности жизнедеятельности, которые могут использоваться в учебном процессе.

Главное управление проводит работу по усилению пожарно-спасательных подразделений. Вместе с администрацией Ишима 1 января открыта 157 пожарно-спасательная часть ФПС, которая усилит прикрытие территории города. В 2020 году созданы два отдельных поста муниципальной пожарной охраны в Андреевском Тюменского района и в Прохорово Армизонского района. Руководитель тюменских спасателей поблагодарил глав этих районов за содействие. На средства регионального бюджета было приобретено 14 единиц пожарной техники, создано 23 добровольных пожарных команды в муниципалитетах. Всего в Тюменской области 37 таких команд с выездной техникой. Благодаря этому в 2020 году пожарные дополнительно прикрыли 61 населенный пункт.

Полковник Артур Хачатрян особо поблагодарил глав Заводоуковского, Вагайского, Ялуторовского и Уватского районов - на этих территориях с помощью администрации появились 14 добровольных пожарных команд. Такой опыт будет продолжен и в 2021 году. Спасатель подчеркнул, что подобную работу нужно активизировать в Голышмановском городском округе и Нижнетавдинском районе.

Что касается пожароопасного периода - с его начала в 2020 году произошло 226 лесных пожаров, 175 из них ликвидировано в день обнаружения. На территории области 110 населенных пунктов подвержены угрозе лесных пожаров и 127 объектов имеют общую границу с лесными участками. Главным региональным управлением МЧС России определены 14 населенных пунктов, где есть риск возникновения пожаров и время прибытия пожарно-спасательного расчета в которые превышает 20 минут. В них созданы 14 временных постов.

Для мониторинга обстановки четыре раза применялись беспилотники Росгвардии, было возбуждено 397 административных дел, все они рассмотрены, лица привлечены к ответственности. На территории населенных пунктов области находятся около 12 тыс. источников наружного противопожарного водоснабжения, неисправны 468 из них. Хачатрян призвал глав муниципальных образований привести все эти источники в рабочее состояние.

В холодное время года на трассах дежурят 10 подвижных пунктов обогрева, в 2020 году они выезжали на помощь людям 22 раза, в 2021 году уже девять раз.

За прошедший год на воде произошло 39 происшествий, погибли 37 человек, из них восемь детей, спасено 10 граждан. Анализ показал, что основная причина гибели детей - утрата контроля за ними со стороны взрослых, нахождение в необорудованных для купания участках и нарушение правил поведения на воде, заметил спасатель. Он призвал глав муниципальных образований усилить работу по выявлению таких необорудованных для купания мест и по профилактике происшествий среди несовершеннолетних и их родителей.

Курсы гражданской обороны в 2020 году прошли 1 тыс. 800 человек. Особое внимание МЧС уделяет взаимодействию с подрастающим поколением и с общественными организациями. К примеру, волонтеры привлекались к поискам пропавших людей 63 раза, их них в 62 случаях людей нашли.

Дарья Казакова