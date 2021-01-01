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Тюменские предприниматели обсудят сотрудничество с Wildberries

Экономика, 10:02 24 января 2021

Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте

На онлайн-встречу с представителями компании Wildberries приглашают предпринимателей, в том числе индивидуальных, юридические лица и самозанятых Тюменской области.

Она пройдет 28 января, начало в 16 часов, организаторы - региональный департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства и Центр поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".

Специалисты компании расскажут о возможности электронной торговли через платформу Wildberries для расширения географии поставок продукции, увеличения числа клиентов и объема продаж. Wildberries активно развивает свою сеть на рынках России, Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии, Украины, Польши, Словакии.

Для участия в онлайн-встрече необходимо пройти регистрацию.

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# инвестиционное агентство Тюменской области

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