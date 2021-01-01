В Тюмени стартует третий этап акции "Безопасный лед"

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Третий этап акции "Безопасный лед" стартует в Тюмени 25 января. Патрульные группы напомнят тюменцам простые правила безопасности, сообщает администрация города.

На автомобилях и пешком сотрудники МЧС и представители администрации Тюмени будут инспектировать берега городских водоемов, чтобы провести профилактические беседы с людьми.

Правонарушения, связанные с проездом по льду в несанкционированных местах, влекут административную ответственность согласно статье 2.5 Кодекса Тюменской области, напоминает городской департамент безопасности жизнедеятельности.