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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени стартует третий этап акции "Безопасный лед"

Общество, 18:38 22 января 2021

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Третий этап акции "Безопасный лед" стартует в Тюмени 25 января. Патрульные группы напомнят тюменцам простые правила безопасности, сообщает администрация города.

На автомобилях и пешком сотрудники МЧС и представители администрации Тюмени будут инспектировать берега городских водоемов, чтобы провести профилактические беседы с людьми.

Правонарушения, связанные с проездом по льду в несанкционированных местах, влекут административную ответственность согласно статье 2.5 Кодекса Тюменской области, напоминает городской департамент безопасности жизнедеятельности.

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# безопасный лед

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