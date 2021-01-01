Голышмановское сельхозпредприятие модернизирует зерносушильный комплекс

| Фото: golyshmanovo.admtyumen.ru | Фото: golyshmanovo.admtyumen.ru

Полную реконструкцию мехтока провели на сельхозпредприи "Артур" при подготовке к новому сельскохозяйственному сезону. Это позволило увеличить в три раза мощность сушильного оборудования, сообщает администрация Голышмановского городского округа.

В 2020 году были заменены две сортировки. Сейчас полностью демонтировали старую сушилку и на ее месте возвели новый зерносушильный комплекс "Алтай-42". Старая сушилка производительностью 16 тонн зерна в час отработала свой ресурс, расходовала много электроэнергии и газового топлива.

"Работу начали сразу после уборочной страды. Расширили завальную яму для зерна. Раньше у нас была двойная перегонка зерна. С поля его привозили и выгружали на площадку, потом на грузовике перевозили в завальную яму. В новом сезоне зерно с поля будет сразу поступать в завальную яму, а оттуда – на подработку", – пояснил директор кооператива Игорь Гришан.

Новая сушилка производительностью 42 тонны зерна в час подстрахует хозяйство в случае высокой влажности зерна в период осадков во время уборочной страды. Два года назад хлеборобам хозяйства пришлось оставить в поле неубранными 40 гектаров посевов и понести убытки – старое сушильное оборудование тогда не справилось с нагрузкой. Кроме того, при хорошем урожае из-за медленной работы старой сушилки простаивали комбайны – площадка была переполнена зерном.

В проект модернизации сушильного оборудования предприятие вложило 15 млн рублей. Пуско-наладочные процессы запланированы на весну, впереди работы по подключению газа и оформление документации.

По причине дефицита кадров на предприятии заменили технику на более производительную. В автопарке пять новых комбайнов, два из которых приобрели в 2020 году. Хлеборобы также будут использовать два новых тяжелых трактора и посевной комплекс. В планах – приобретение самоходного опрыскивателя.