158 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Тюменской области за сутки

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во Вконтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во Вконтакте

У 158 человек подтвердился коронавирус в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 21 тыс. 127 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 10,9% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксирован 491 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 22 тыс. 445 человек.

В Москве подтвердилась болезнь у 3 тыс. 69 человек, в Санкт-Петербурге - у 2 тыс. 929, в Московской области - у 1 тыс. 134.

В Свердловской области выявили 392 новых случая, в Челябинской области - 291, в Ханты-Мансийском автономном округе - 214, в Курганской области - 102, в Ямало-Ненецком автономном округе - 89.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 719 тыс. 400 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 69 тыс. 462 летальных исхода, выздоровело 3 млн 131 тыс. 760 человек.