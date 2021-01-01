Тюменские школьники впервые присоединятся к многопрофильной олимпиаде

| Фото: департамент образования Тюменской области | Фото: департамент образования Тюменской области

Тюменские школьники впервые смогут подключиться к многопрофильной олимпиаде "Изумруд". Регистрация и отборочный тур проходят на сайте олимпиады до 14 февраля, сообщает департамент образования администрации города.

Участников ждут испытания по десяти предметам: информатике, истории, математике, обществознанию, политологии, русскому языку, социологии, физике, филологии и химии.

Победители и призеры олимпиады получат льготы при поступлении в российские вузы.