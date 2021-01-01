  • 26 января 202126.01.2021вторник
  • USD74,8569
    EUR91,1458
  • В Тюмени 0..-2 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские школьники впервые присоединятся к многопрофильной олимпиаде

Общество, 08:54 26 января 2021

департамент образования Тюменской области | Фото: департамент образования Тюменской области

Тюменские школьники впервые смогут подключиться к многопрофильной олимпиаде "Изумруд". Регистрация и отборочный тур проходят на сайте олимпиады до 14 февраля, сообщает департамент образования администрации города.

Участников ждут испытания по десяти предметам: информатике, истории, математике, обществознанию, политологии, русскому языку, социологии, физике, филологии и химии.

Победители и призеры олимпиады получат льготы при поступлении в российские вузы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# олимпиада

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:11 26.01.2021В Ишиме более 250 грудничков и малышей научат плавать
10:00 26.01.2021Пришёл в Сбер — оформил ОСАГО
09:27 26.01.2021Досрочного периода ЕГЭ в 2021 году не будет, заявили в Рособрнадзоре
09:16 26.01.2021Известные романсы исполнит Александр Бичёв на концерте в Тюмени