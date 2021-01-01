В Ишиме назвали победителей конкурса "Студенческая элита"

| Фото: Ишимский пединститут им.П.П. Ершова филиал ТюмГУ во ВКонтакте | Фото: Ишимский пединститут им.П.П. Ершова филиал ТюмГУ во ВКонтакте

45 студентов Ишимского пединститута им. Петра Ершова, филиала ТюмГУ и пять школьников стали победителями ежегодного конкурса "Студенческая элита", который проводится с 2012 года в Татьянин день. Их наградят онлайн. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала начальник отдела по внеучебной работе Юлия Попова.

Она отметила, что победителями четырех номинаций стали ребята, которые отличились в том или ином направлении студенческой деятельности: стали победителями олимпиады, конкурса профессионального мастерства, получили статусную именную стипендию, выступили на научной конференции, приняли участие в молодежном форуме, творческом фестивале, поднялись на спортивный пьедестал. А в номинации "Надежда студенчества" отметят пятерых школьников – активных участников вузовских мероприятий.

"Конкурс "Студенческая элита" помогает самоидентификации каждого его участника, реализации имеющегося у него потенциала. Кроме того, эти достижения учитываются при начислении стипендии. Талантливая молодежь является большой гордостью нашего института. Поздравляю ребят с Днем российского студенчества, желаю всегда помнить это время и своих педагогов, которые делятся знаниями, профессиональным мастерством и теплом своей души!" - подчеркнула Юлия Попова.

По словам организаторов, посмотреть трансляцию мероприятия можно 25 января после 15 часов в группе вуза в соцсетях и на официальном ютуб-канале.

Инна Кондрашкина