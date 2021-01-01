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В Тюмени проведут онлайн-семинар для налогоплательщиков

Общество, 08:32 26 января 2021

УФНС России по Тюменской области | Фото: УФНС России по Тюменской области

Особенности применения специальных налоговых режимов в 2021 году обсудят на онлайн-семинаре в Тюмени 28 января , сообщает УФНС России по Тюменской области.

Во время трансляции рассмотрят актуальные вопросы перехода на специальные налоговые режимы в 2021 году и особенности применения налога на профессиональный доход. Предпринимателям также расскажут о микрозаймах для самозанятых граждан и о том, как получить поручительство Гарантийного фонда. Кроме того, в ходе семинара планируется рассмотреть основные аспекты образовательного проекта "Начни свое дело. Самозанятые".

Свои вопросы предприниматели могут направить по электронной почте smi.r72nalog@gmail.com с пометкой "Семинар 28 января".

Начало трансляции в 15 часов.

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# налогоплательщики

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