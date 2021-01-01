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Ишимец выплатит 2 млн рублей дочерям убитой им сожительницы

Общество, 16:26 27 января 2021

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

2 млн рублей выплатит двоим несовершеннолетним житель Ишима за убийство их матери, сообщает региональная прокуратура.

Женщину в сентябре 2019 года задушил ее сожитель. За убийство, а также другие преступления, он был осужден к 10 годам колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

В ноябре 2020 года родной отец девочек обратился в прокуратуру с просьбой помочь взыскать с убийцы компенсацию морального вреда.

Суд вынес решение о взыскании с преступника в пользу несовершеннолетних 2 млн рублей. Сам осужденный участвовать в рассмотрении гражданского дела не пожелал.

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# компенсация , моральный ущерб , убийство

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