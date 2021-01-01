"Транснефть-Сибирь" завершила реконструкцию НПС "Южный Балык-3"

| Фото: АО «Транснефть-Сибирь» | Фото: АО «Транснефть-Сибирь»

АО "Транснефть-Сибирь" завершило реконструкцию и ввело в эксплуатацию нефтеперекачивающую станцию № 3 в составе линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Южный Балык" Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов (ХМАО-Югра).

Работы по реконструкции НПС "Южный Балык-3" велись с декабря 2019 года в рамках программы технического перевооружения и реконструкции предприятия. Цель – повышение надежности и энергоэффективности производственного процесса, а также обеспечение бесперебойной транспортировки нефти на эксплуатируемом участке магистрального нефтепровода Нижневартовск – Курган – Куйбышев.

В ходе реконструкции НПС "Южный Балык-3", построенной в 1976 году, проведено техническое перевооружение магистральной насосной с установкой четырех электронасосных агрегатов производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы". Новое насосное оборудование и электродвигатели – российского производства, агрегаты обладают повышенным КПД, увеличенным межремонтным интервалом и сроком службы. Заменены две группы специальных пружинных предохранительных клапанов, система регулирования давления, проведена модернизация вспомогательных систем (маслосистема, вентиляция, система утечек и дренажа). Для обеспечения пожарной безопасности магистральная насосная подключена к комплексной системе автоматического пенопожаротушения ЛПДС "Южный Балык". Выполнена замена технологических трубопроводов и коллекторов, а также запорной арматуры подпорной насосной станции.

После завершения работ успешно проведены гидравлическое испытание трубопроводов и оборудования, комплексное опробование НПС в течение 72 часов с проверкой алгоритмов срабатывания защит системы автоматизации.

Новые объекты НПС-3 подключены к микропроцессорной системе автоматики ЛПДС "Южный Балык", а также системе дистанционного контроля и управления, централизованной системе противоаварийных остановок.

При реконструкции станции учтены все требования по обеспечению промышленной, экологической и пожарной безопасности. Станция оснащена современным и высококачественным оборудованием, обеспечивающим надежную работу НПС "Южный Балык-3".