В Тобольске снимут клип на песню "Нам нужна одна Победа"

| Фото: группа "Синтез.Дети" во Вконтакте | Фото: группа "Синтез.Дети" во Вконтакте

Около 90 воспитанников школы талантов "Синтез.Дети" принимают участие в записи видеоклипа на песню "Нам нужна одна Победа" в Тобольске.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель организации Эльмира Дейнеко, песня была выбрана тоболяками на онлайн-голосовании.

"9 мая прошлого года мы в нашей группе во ВКонтакте провели онлайн-марафон 75 песен Победы. В нем приняло участие 150 детей, которые исполняли фронтовые песни. Финалом марафона стало по-настоящему народное онлайн-голосование. Победила бессмертная песня Булата Окуджавы "Нам нужна одна победа", на которую мы сейчас снимаем клип", - отметила Эльмира Дейнеко.

Съемки клипа разбиты на два этапа. На первом этапе была подготовлена вокальная и инструментальная аранжировка песни. На основном этапе ведется съемка и запланирован монтаж клипа. Его презентация состоится в марте этого года.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного администрацией Тобольска. Помощь в организации съемок оказывает городской центр искусств и культуры и Свободный молодежный театр.

Евгений Новоселов