Тюменские дзюдоисты выступят за сборную области в Красноярске

| Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

23 молодых тюменских дзюдоиста выступят за сборную области на всероссийских соревнованиях в Красноярске. Турнир, посвященный памяти Геннадия Михеева, пройдет со 2 по 5 февраля, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Участие в соревнованиях примут более 700 дзюдоистов в возрасте до 18 лет. В силу того, что в 2020 году из-за пандемии множество состязаний были отменены, турнир можно назвать "неофициальным первенством России" с формированием основного и резервного составов национальной команды.

Право бороться на нем получили дзюдоисты, прошедшие конкурентный отбор на первенствах своих федеральных округов. Число спортсменов-участников от каждого округа зависит от итогов первенства России до 18 лет, прошедшего в 2019 году.

Для болельщиков запланирована онлайн-трансляция, информация будет размещена на сайте Федерации дзюдо России.