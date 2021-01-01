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В Тюмени полицейские задерживают нарушителей порядка на незаконной акции

Общество, 12:58 31 января 2021

ИА "Тюменская линия"

Несколько участников несанкционированной акции в Тюмени задержаны, среди них те, кто держал агитационные плакаты, сообщает корреспондент "Тюменской линии".

Граждане собрались на площади перед Тюменской областной думой. Полиция предупреждает их о незаконности акции и призывает разойтись.

Ранее корреспонденты посчитали, что в незаконной акции, если исключить представителей СМИ, случайных прохожих и полицейских, принимают участие около 70 человек. Повторная незаконная акция в Тюмени собрала меньше участников.

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" ﻿

Полиция не раз предупреждала тюменцев об ответственности за участие в несанкционированных акциях: "Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться".

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