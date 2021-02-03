Тюменцев приглашают на мастер-класс по компьютерной анимации и творчеству

| Фото: учебный центр "Дельфа" ВКонтакте | Фото: учебный центр "Дельфа" ВКонтакте

Двойной вебинар "Творчество в Power Point и персонажная анимация в Adobe After Effects" пройдет для всех желающих онлайн на платформе ZOOM 4 февраля, начало в 13 часов, сообщает тюменская "Точка кипения".

Занятия организуют преподаватели компьютерного учебного центра "Дельфа". Алексей Филимонов проведет мастер-класс по творчеству в Power Point, Наталья Пено расскажет о персонажной анимации в Adobe After Effects.

Регистрация здесь. За час до мероприятия участнику на почту придет ссылка для подключения к вебинару.