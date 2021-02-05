Спектакль по стихам Агнии Барто представят в Тюменском театре кукол

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Детский спектакль "Игрушки" по стихам Агнии Барто начнется в Тюменском театре кукол 6 февраля в 10 и 16 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В игровой форме юные спасатели Саша и Маша прочтут вместе со зрителями самые известные стихи и помогут малышам научиться ценить дружбу на примере помощи любимым игрушкам.

Тюменцы, уже посмотревшие спектакль, оставляют положительные отзывы о постановке. Они акцентируют внимание на красивом реквизите, хороших диалогах между героями, великолепной игре актеров. "Световое и музыкальное оформление спектакля достойно наивысшей похвалы. Отдельно хочется отметить веселые игры с детками по ходу спектакля. Мы присутствовали на спектакле с детками двух, трех и пяти лет, и всем очень понравилось!" — отметила в социальных сетях зрительница Анна.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.