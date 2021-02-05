Тюменские школьники победили на международном конкурсе "Я решаю!"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Десятиклассники Областной физико-математической школы Иван Ветошкин и Георгий Нехорошков вошли в число десяти победителей VII Международного конкурса по математике "Я решаю!" для старшеклассников из нестоличных городов. Она проходила с 7 сентября 2020 г. по 31 января 2021 г., сообщают организаторы.

Конкурс собрал более 6 тыс. участников из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В связи с пандемией все три тура состоялись в онлайн-формате, в том числе финал, где встретились 30 лучших математиков. В состав жюри вошли ведущие математики России.

Школьники 9-11 классов боролись за ценные призы и именные стипендии. Для учеников Областной физико-математической школы успех в конкурсе "Я решаю!" - уже не первый, ранее они неоднократно участвовали и побеждали в интеллектуальном состязании.